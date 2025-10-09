Bayerischer Sportpreis Ehrung für Rummenigge - "Stern des Südens strahlt"

"Der Stern des Südens strahlt. Karl-Heinz Rummenigge ist auf und neben dem Platz eine außergewöhnliche Persönlichkeit. Er hat den FC Bayern München als Stürmer zu neuer Größe geführt und die Nationalmannschaft entscheidend geprägt. Gerade wenn es schwer wurde, konnte sich das Team auf ihn verlassen", sagte Söder laut Mitteilung. "Karl-Heinz Rummenigge war ein Weltklasse-Fußballer und einer der besten Stürmer seiner Zeit."