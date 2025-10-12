Bayerischer Sportpreis "Das Leben ist zu kurz" – Biathletinnen würdigen Dahlmeier

Preuß: "Ich denke, ihr geht es gut jetzt im Himmel"

"Aber ich glaube, so wie ich die Laura kennengelernt habe, sie ist ein Mensch, der sagen würde: Jetzt geht's weiter, das Leben ist zu kurz, ihr müsst positiv nach vorne schauen. Daran denke ich ganz oft, dass die Laura eine war, die der Meinung war, ich gehe dieses Risiko ein, ich weiß, welches Risiko ich eingehe, und ich lebe mein Leben genauso, wie ich es will", sagte die zweifache Olympiasiegerin Neuner weiter. "Sie hat sich nicht reinreden lassen und sie ist ihren Weg gegangen und ich glaube, wir wissen alle nicht, wann unser Buch zu Ende ist."