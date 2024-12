München (dpa/lby) - Die Hochwasser-Hilfen des Bayerischen Landes-Sportverbandes und des Deutschen Olympischen Sportbundes sind ausbezahlt worden. Das teilte der BLSV mit. Vom Hochwasser in diesem Jahr in Bayern waren auch zahlreiche Sportvereine betroffen. Fast eine halbe Million Euro Inventarschaden hatten die Unwetter laut Verbandsangaben rund um das erste Juni-Wochenende allein in den bayerischen Sportvereinen angerichtet.