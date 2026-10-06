Bayerischer Präventionstag Söder tanzt mit Grundschülern in den Tag

München (dpa/lby) - Work-out und Tanzeinlage mit "Timi Tiger": Rund eine Woche vor dem landesweiten Präventionstag am 12. Oktober hat Ministerpräsident Markus Söder gemeinsam mit Gesundheitsministerin Judith Gerlach (beide CSU) und Kultusministerin Anna Stolz (Freie Wähler) den Tag mit Münchner Grundschülerinnen und Grundschülern ungewohnt sportlich begonnen. An der Grundschule Margarethe-Danzi-Straße machten sich die drei Gäste ein Bild davon, wie Gesundheitsförderung in den Schulalltag integriert werden kann.