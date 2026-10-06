Bayerischer Präventionstag Söder tanzt mit Grundschülern in den Tag

Fast 400 Veranstaltungen in ganz Bayern am 12. Oktober

Der bayerische Präventionstag soll für einen gesunden und bewussten Lebensstil in der Gesellschaft werben. 2025 feierte dieser an den bayerischen Schulen Premiere. In diesem Jahr sind nun alle Menschen im Freistaat dazu aufgerufen, sich an der Gesundheitsförderung zu beteiligen. Nach Angaben von Gerlach sind landesweit bereits fast 400 Veranstaltungen angemeldet. "Wir können nicht jede Krankheit verhindern - aber wir können viel dafür tun, bestimmte Risiken zu senken. Wichtige Bausteine dafür sind etwa regelmäßige Bewegung, eine ausgewogene Ernährung und die Wahrnehmung von Angeboten zur Vorsorge und Früherkennung", betonte sie.