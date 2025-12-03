«Bayerischer Nobelpreis» Ralph Siegel und Ulrich Walter mit Maximiliansorden geehrt

München (dpa/lby) - Der Komponist Ralph Siegel hat den Bayerischen Maximiliansorden erhalten. Der Musiker, der im September seinen 80. Geburtstag feierte, schrieb in seiner Karriere über 2.000 Lieder und arbeitete an mehreren Beiträgen zum Eurovision Song Contest (ESC) mit. Neben ihm zeichnete Ministerpräsident Markus Söder (CSU) drei weitere Preisträger aus dem Bereich Kunst aus: die Schauspielerin Martina Gedeck, die Fotografin Herlinde Koelbl und die Literaturwissenschaftlerin Rachel Salamander.