Eines aber gibt es nicht: Nach dem Panda-Deal mit China bleibt eine Anwerbung von Kamelen für den Münchner Tierpark aus. Söder antwortet auf die entsprechende Frage: "Wir haben schon genügend Kamele bei uns, danke."

Nächste Station: Katar

Zweiter Teil der Reise ist ein Besuch in Katar – dort sind für Dienstag ebenfalls hochrangige Gespräche geplant, allen voran mit dem Emir, Scheich Tamim bin Hamad Al Thani. Und auch in dem wirtschaftsstarken kleinen Golfstaat geht es um wirtschaftliche Interessen. Bei den Gesprächen solle vor allem der Rüstungsbereich eine Rolle spielen, hatte Söder vor der Reise gesagt.

Was bei dieser Reise weit weg scheint: die Innenpolitik, die Probleme zu Hause. Der Kampf gegen Extremisten von rechts und links, das Umfragetief der Union und die langsam drängende Bundespräsidenten-Frage – all das dürfte der CSU-Chef im Hinterkopf haben. Doch für den Moment rückt es in den Hintergrund.

Die P-Frage

Noch immer ist offen, wen die Union und die schwarz-rote Koalition als Nachfolger oder Nachfolgerin für Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nominieren wollen. Wenn es nach Söder und der CSU ginge, wäre die Sache klar: Landtagspräsidentin Ilse Aigner, die auch viel Zuspruch von SPD und Grünen bekommt. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) aber hat sich bisher nicht festgelegt, er hatte sich ja auch auf dem CSU-Parteitag um die Frage gedrückt.

Zuletzt hatte Merz dann indirekt verlauten lassen, dass er ein Interesse "an einem geordneten Prozess" habe. Der "erste Zielpunkt" seien die Sitzungen des CDU-Präsidiums und -Vorstands am 9. November. Bis dahin sind es aber nur noch wenige Tage und Söder reist erst am 4. November zurück. Da wird die Zeit knapp – auch wenn in Arabien alles sehr weit weg scheint.