Bayerischer Landtag: Weitere Ordnungsrufe im Landtag - und Streit über Fake News

Aigner tadelt "Verletzung der Würde des Landtags"

Halemba war bereits vergangene Woche ein Ordnungsruf erteilt worden, weil er den Landtag in einer Rede als "Clowns-Parlament" bezeichnet hatte. Nun tadelte Aigner nachträglich eine Reaktion Schmidts, die über den umstrittenen AfD-Jungpolitiker gesagt hatte: "Der sucht nach was in der Kinder- und Jugendpsychiatrie." Dies sei eine persönliche Verletzung des Abgeordneten und in der Folge auch eine Verletzung der Ordnung und Würde des Landtags.