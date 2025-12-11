Bayerischer Landtag: Wassercent und Drohnenabwehr - Landtag winkt Gesetze durch

Änderungen im Beamtenrecht
Das Landesparlament billigte diverse Änderungen im Beamtenrecht. Unter anderem sollen Bewerber für den Öffentlichen Dienst leichter als bisher auf ihre Verfassungstreue hin überprüft werden können. Zudem werden die Teilzeit-Möglichkeiten für Beamte eingeschränkt. Beispielsweise wird bei familienpolitischer Teilzeit das Kindeshöchstalter auf 14 Jahre abgesenkt.
Landtag wirbt für Yad-Vashem-Außenstelle in Bayern
Der Landtag setzt sich in einem fraktionsübergreifenden Antrag, der ohne Beteiligung der AfD erarbeitet und nun beschlossen wurde, für eine Außenstelle der israelischen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Bayern ein.
Doppelhaushalt 2026 und 2027 in Landtag eingebracht
Finanzminister Albert Füracker (CSU) brachte den rund 168 Milliarden Euro schweren Doppelhaushalt für 2026 und 2027 ins Parlament ein. Wann der Etat final beschlossen wird, steht noch nicht fest – möglicherweise im April. Für nächstes Jahr umfasst der Etat 84,6 Milliarden Euro, für 2027 83,4 Milliarden.
Altersgrenze für Ministerpräsidenten bleibt
Die Grünen unternahmen zum wiederholten Mal einen Anlauf, um die in der bayerischen Verfassung verankerte Altersgrenze für bayerische Ministerpräsidenten zu streichen. Danach muss man das 40. Lebensjahr vollendet haben, um im Freistaat zum Regierungschef gewählt werden zu können. Und dabei bleibt es: Der Antrag wurde mehrheitlich abgelehnt.