Bayerischer Landtag: Wassercent und Drohnenabwehr - Landtag winkt Gesetze durch

Besserer Schutz vor Drohnen

Die bayerische Polizei soll Drohnen künftig effektiver abwehren können, auch per Abschuss. Bisher ist letzteres sowohl rechtlich heikel als auch technisch, da meist die nötige Ausrüstung fehlt. Nun wurde das Polizeiaufgabengesetz erweitert: Zunächst soll die Polizei, wenn Drohnen gesichtet werden, rasch verifizieren können, ob es sich um einen erlaubten Flug oder ein unerlaubtes oder gar gefährliches Flugobjekt handelt. Wird eine Drohne als gefährlich eingestuft, soll diese unschädlich gemacht werden können, idealerweise durch elektronische Übernahme der Steuerung, das Einfangen mit einem Netz oder eine Störung des Antriebs. Als Ultima Ratio, also wenn es gar nicht anders geht, soll die Drohne nun verfolgt und notfalls auch abgeschossen werden dürfen.