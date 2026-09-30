München (dpa/lby) - Jetzt ist es offiziell: Der frühere bayerische Kultusminister und amtierende Antisemitismusbeauftragte Ludwig Spaenle (CSU) kehrt zum 1. Oktober als Abgeordneter in den bayerischen Landtag zurück. Er folgt auf den CSU-Politiker Alexander Dietrich, der seit 2023 im Landtag saß und nun Leiter des Kommunalreferats in der Landeshauptstadt München wird. Das teilte Landtagspräsidentin Ilse Aigner im Landtag mit.
Bayerischer Landtag Spaenle kehrt wieder einmal in den Landtag zurück
dpa 30.09.2026 - 16:47 Uhr