Bayerischer Landtag: Spaenle kehrt wieder einmal in den Landtag zurück

Es ist schon das zweite Mal, dass Spaenle als Nachrücker ins Parlament einrückt. Zunächst war er von 1994 bis 2018 ununterbrochen Abgeordneter, dann, nach zwei Jahren Pause, von 2020 bis 2023 schon einmal als Nachrücker. Bei der Landtagswahl 2023 verpasste er dann erneut den direkten Wiedereinzug - und kommt nun drei Jahre später doch zum Zug.