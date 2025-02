München (dpa/lby) - Die Folgen der Bundestagswahl, das bundesweite Erstarken der AfD und die Debatte über neue Schulden für die Bundeswehr haben auch neuen Streit in den bayerischen Landtag getragen. Die AfD auf der einen und alle übrigen Parteien auf der anderen Seite überzogen sich in der ersten Plenarsitzung nach dem Wahlsonntag mit teils heftigen Vorwürfen – es fiel unter anderem das Wort "Sauhaufen", und zwar in beide Richtungen.