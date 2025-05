München (dpa/lby) - Die Landtags-SPD plant für den kommenden Herbst eine völlig neuartige Fraktionsklausur – im Reisebus und einmal quer durch Bayern: Vier Tage lang wollen die 17 Abgeordneten auf Tour sein und in gut einem Dutzend Städten Station machen. "Wir wollen in vier Tagen ganz Bayern bereisen", sagte Fraktionschef Holger Grießhammer in München.