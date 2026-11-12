Bayerischer Landtag Landtag ehrt Aiwanger mit Schweigeminute

München (dpa/lby) - Der Bayerische Landtag hat den vor gut einer Woche plötzlich verstorbenen Wirtschaftsminister und Vize-Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger mit einer Schweigeminute geehrt. Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) würdigte den langjährigen Freie-Wähler-Vorsitzenden als Vollblutpolitiker durch und durch, als Gesicht Bayerns und seiner Partei, als leidenschaftlichen politischen Streiter: "Mit Hubert Aiwanger verliert Bayern, verliert Deutschland, verlieren wir eine prägende Gestalt der Politik, einen beherzten Kämpfer für Freiheit und Demokratie." Vor Aiwangers leerem Platz auf der Regierungsbank waren ein Foto, eine Kerze und Blumen aufgestellt.