Bayerischer Landtag Landtag ehrt Aiwanger mit Schweigeminute

Aigner: Aiwanger hinterlässt übergroße Lücke

Aiwanger sei mit nur 55 Jahren mitten aus dem Leben gerissen worden, sagte Aigner. "Wir können es wirklich alle noch nicht fassen. Es scheint unwirklich, aber es ist die bittere Wahrheit. Wir trauern und Bayern trauert." Aiwangers Tod hinterlasse eine nicht zu füllende Lücke bei seinen Liebsten, in der Familie, eine übergroße Lücke im Parlament, in der Staatsregierung, in seiner Partei, in Bayern. Aigner erinnerte daran, dass es das erste Mal seit dem Tod des ehemaligen Ministerpräsidenten und CSU-Vorsitzenden Franz Josef Strauß vor 38 Jahren sei, dass ein aktives Mitglied der Staatsregierung im Amt starb.