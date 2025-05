München (dpa/lby) - Die Kinderkommission des Landtags fordert die Staatsregierung zu Verbesserungen bei der Ganztagsbetreuung von Kindern in Bayern auf. Zentrales Ziel der Empfehlungen, die die Abgeordneten nun in München vorstellten: Die Sichtweisen von Kindern selbst sollten stärker in den Fokus gerückt werden - so jedenfalls steht es in dem gemeinsam erarbeiteten Papier.