Bayerischer Landtag: Herrmann: AfD-Spekulationen nach Auto-Anschlag unerträglich

Ein 24-jähriger Afghane war am vergangenen Donnerstag mit seinem Auto in der Münchner Innenstadt in eine Menschenmenge gefahren. Eine Mutter und ihre zweijährige Tochter starben zwei Tage später im Krankenhaus, 37 weitere Menschen wurden teils schwer verletzt. Der 24-jährige sitzt in Untersuchungshaft.