Bayerischer Landtag: Grüne fordern Update für den Katastrophenschutz

München (dpa/lby) - Gleiche Rechte für alle Ehrenamtlichen in Hilfsorganisationen, mehr Personal für Katastrophenschutzbehörden und überörtliche Katastrophenschutzlager - das wollen die Grünen mit Gesetzentwürfen und Anträgen im Landtag erreichen. Angesichts einer zunehmenden Zahl von Katastrophen, darunter Hochwasser oder Zugunglücke, müsse man den Katastrophenschutz in Bayern zukunftsfest aufstellen, forderten Fraktionschefin Katharina Schulze und der innenpolitische Sprecher Florian Siekmann nun in München. Es brauche in dreierlei Hinsicht ein "Update" für den Schutz der Bevölkerung.