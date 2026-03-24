Zum Beispiel seien im Bayerischen Wald mehr als 550 zusätzliche Arbeitsplätze entstanden, das bedeute eine enorme Stärkung der wirtschaftlichen Situation dort. "Und das gilt für alle Grenzregionen", betonte der Finanzminister.

Füracker: Keine Zwangsversetzungen

Bei alledem gebe es von Anfang an keine Zwangsversetzungen. "Wir verlagern also nicht Menschen, sondern frei werdende Stellen", sagte Füracker und betonte: "Niemand wird zwangsversetzt - andererseits sind auch Versetzungswünsche erfüllbar, die so überhaupt nie erfüllbar gewesen wären."

Opposition: Behördenverlagerungen reichen nicht

Die Grünen kritisierten, Behördenverlagerungen alleine reichten nicht aus, um ländliche Räume attraktiv zu halten. "Abgesehen von einer Arbeitsstelle müssen die Leute eine gute medizinische Versorgung gut erreichen können. Sie brauchen Läden, für die sie nicht erst in irgendein Gewerbegebiet fahren müssen und sie wollen vielleicht auch mal mit dem Bus ins Büro oder woanders hinfahren", sagte Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze. "Behörden zu verlagern, ersetzt keine Antworten auf diese Lücken." Und vor allem brauche es neben Behördenverlagerungen eine vernünftige Wirtschaftspolitik - und da liege bei der Staatsregierung vieles im Argen.

Auch der SPD-Abgeordnete Arif Tasdelen kritisierte, ein neues Amt ersetze keinen Hausarzt und keine Schule. Wichtig seien zudem gezielte Investitionen. Andreas Winhart (AfD) sagte, eine Behörde an einem neuen Standort sei noch kein Nachweis dafür, dass diese dort dauerhaft tragfähig, personell stabil und organisatorisch überzeugend arbeite. "Und ein politisch gut klingender Standortbeschluss ist noch kein Beleg dafür, dass Aufwand, Nutzen und die Priorität am Ende wirklich zusammenpassen." Beispielsweise habe die Staatsregierung verlagerungsbedingte Doppelstrukturen einräumen müssen.