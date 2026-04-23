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  4. Der Bart ist ab - und das ist Söders Grund

Bayerischer Landtag Der Bart ist ab - und das ist Söders Grund

Markus Söder überrascht im Landtag in München glatt rasiert – was steckt hinter dem plötzlichen Lookwechsel? CSU-Kollegen plaudern aus, was passiert ist.

Bayerischer Landtag: Der Bart ist ab - und das ist Söders Grund
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Markus Söder zeigt sich wieder ohne Bart im Landtag. Foto: Malin Wunderlich/dpa

München - Markus Söder hat im Bayerischen Landtag am Rande der finalen Haushaltsdebatte für Gesprächsstoff gesorgt: Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef erschien im Parlament ohne Bart. Sogleich wurde auf den Fluren über den Grund spekuliert - der jedoch schnell und einfach erklärt war: CSU-Abgeordnete wussten zu berichten, dass Söder ein Missgeschick beim Rasieren passiert sei, so dass er sich den Bart kurzfristig abrasiert habe.

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Aus dem Umfeld des Ministerpräsidenten hieß es, der Zuspruch sei überraschend hoch. Womöglich bleibe der Bart nun erst einmal ab.