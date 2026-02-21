Die Weißwurst gehört zu Bayern wie der Hafen zu Hamburg. Unvergessen bleibt das Weißwurstfrühstück von Barack Obama und Angela Merkel, das die Wurst weltweit in die Schlagzeilen brachte. Auch Fußball-Ass Thomas Müller agiert auf Youtube als Botschafter der bayerischen Verzehrtechnik. Doch reicht der Kult bis Thüringen? Pünktlich zum „Tag der Weißwurst“ am 22. Februar stellt sich die Frage: Ist die Kulturalisierung Bayerns jenseits des sogenannten Weißwurstäquators angekommen?