Nürnberg (dpa/lby) - Oktoberfest, Berge und Bier: Die Klischees von Bayern mit landschaftlicher Schönheit, viel Brauchtum und jeder Menge Tradition sind allgegenwärtig, oft werden sie sogar als Synonym für ganz Deutschland verwendet. Der Heimatbegriff, den Bayerns Staatsregierung verfolgt, ist jedoch deutlich weiter gefasst. Es geht um Dinge wie Digitalisierung und Lebenshaltung, technischen Fortschritt, Bildung und Pflege. Unter dem Strich steht beim Thema Heimat ein Staatsziel mit Verfassungsrang: gleichwertige Lebensbedingungen in Stadt und Land.