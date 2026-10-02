München (dpa/lby) - Der frühere Weltmeister Philipp Lahm und Bayerns Justizminister Josef Schmid (CSU) unterstützen die neue Kampagne des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) für mehr Respekt. Lahm, Kapitän der DFB-Elf 2014 bei der WM in Brasilien, Schmid und BFV-Präsident Christoph Kern stellten die Aktion für wertschätzendes Miteinander auf und neben dem Platz am Rande des Länderspiels Deutschland gegen Serbien (2:0) am Mittwoch in der Münchner Allianz Arena vor.
Bayerischer Fußball-Verband 2014er Weltmeister Lahm unterstützt Aktion für mehr Respekt
dpa 02.10.2026 - 10:25 Uhr