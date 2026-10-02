Bayerischer Fußball-Verband: 2014er Weltmeister Lahm unterstützt Aktion für mehr Respekt

"Beim Fußball können die Emotionen schon mal hochkochen. Aber Antisemitismus, Rassismus und Gewalt haben auf und neben dem Platz nichts verloren", erklärte Ressortchef Schmid. "Ich begrüße die neue Kampagne des BFV ausdrücklich und bedanke mich bei allen Vereinen in Bayern, die jetzt ein klares Signal aussenden und für ihre Werte einstehen."