Bayerische Statistik: Zahl der Abschiebungen aus Bayern um 30 Prozent gestiegen

München (dpa/lby) - Die Zahl der Abschiebungen aus Bayern ist in den ersten neun Monaten dieses Jahres um mehr als 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen. Bis Ende September wurden 2240 Menschen aus dem Freistaat abgeschoben, wie Innenminister Joachim Herrmann (CSU) mitteilte. Das sind knapp 31 Prozent mehr als in den ersten neun Monaten 2023 (damals waren es 1711 Abschiebungen). Die meisten Abschiebungen gab es laut Herrmann heuer in die Herkunftsländer Georgien, Irak, Türkei und Nigeria.