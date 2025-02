"Die Angriffe gegen Geflüchtete sind in Bayern auf dem Höchststand der letzten sechs Jahre. Die Gewalttaten nehmen immer mehr zu", sagte der Grünen-Politiker Cemal Bozoglu, Sprecher für Strategien gegen Rechtsextremismus. Fraktionschefin Katharina Schulze forderte deshalb: "Es braucht mehr Investitionen in unsere Sicherheitsbehörden für den Schutz und für die schnelle Aufklärung der Taten sowie mehr Stellen für Dokumentation und Opferberatung in Bayern."