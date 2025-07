Bayerische Staatsoper: Vladimir Jurowski verlängert an Bayerischer Staatsoper

München - Der Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper in München, Vladimir Jurowski, hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. Der 53-Jährige werde nun bis zum Ende der Spielzeit 2028/2029 bleiben, wie das Kunstministerium in München mitteilte. Seine hervorragende Arbeit am Pult des Staatsorchesters sei ein Garant für den musikalischen Erfolg und die Strahlkraft der Staatsoper.