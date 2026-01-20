Bayerische Koalition: Staatskanzleichef erklärt Zoff im Kabinett für beendet

Konkret geht es bei den Verhandlungen mit Microsoft darum, die Verwaltungen von Staat und Kommunen auf das weit verbreitete System Microsoft 365 umzustellen - wenn dies gewünscht ist. Bereits jetzt werden die Anwendungen des US-Konzerns in der großen Mehrheit von Behörden verwendet. Die Kommunen und staatlichen Behörden könnten dann - wenn sie es wollten - eine der zentral verhandelten Lizenzen nutzen. Ein konkreter Zeitplan ist nicht absehbar, ursprünglich war ein Vertragsabschluss bis Ende 2025 angestrebt.