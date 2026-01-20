Bayerische Koalition: Staatskanzleichef erklärt Zoff im Kabinett für beendet

München (dpa/lby) - Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) hat den Streit zwischen Digitalminister Fabian Mehring (Freie Wähler) und Finanzminister Albert Füracker (CSU) über die bayerischen Microsoft-Lizenzen für beendet erklärt. Der Streit sei "vollständig beigelegt", sagte er. Es sei von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) "alles geklärt" worden, erklärte der Staatskanzleichef nach einer Kabinettsitzung in München. Dazu gehöre, dass in Zukunft - entsprechend den in der Geschäftsordnung der bayerischen Staatsregierung festgeschrieben Zuständigkeiten - "jeder das macht, für das er eben zuständig ist".