Bayerin in Brandenburg: CSU-Ministerin bremst Dialekt und vermisst bayerische Brezn

Klement (46) kommt aus Donauwörth und wohnt seit 15 Jahren in Berlin. Seit ihrem Wechsel im März an die Spitze des Brandenburger Wirtschaftsministeriums pendelt sie nach Potsdam. Zuvor war die Juristin beim Berliner Senat Staatssekretärin für Digitalisierung und Verwaltungsmodernisierung. Sie hat es unter anderem geschafft, dass Berliner schneller Termine beim Bürgeramt bekommen und mehr Dienstleistungen online abwickeln können.