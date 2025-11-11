﻿In der öffentlichen Stadtratssitzung am Montagabend ist das Thema Terrassenbau im „Park Fontaine“ erneut in der Einwohnerfragestunde thematisiert worden. Manfred Schreiber, Initiator einer Petition mit über 200 Unterschriften, bat darum, das Vorhaben nochmals zu überdenken. Er betonte, viele Bürgerinnen und Bürger aus unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen hätten sich der Unterschriftensammlung angeschlossen, weil ihnen der Erhalt des Parks und die Gesundheit der jahrhundertealten Rotbuche sehr am Herzen liege. Der Baum sei ein „einmaliges Naturdenkmal“, die bestehende Situation auf dem Platz „so wunderbar und einzigartig“, dass sie unbedingt erhalten werden sollte. Durch den Bau der Terrasse unter dem Kronenbereich befürchte er den Verlust dieser besonderen Atmosphäre.