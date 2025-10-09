Viele Fahrzeuge sind hier Tag für Tag unterwegs, in Badelachen und am Ortseingang von Vacha, wo die Bundesstraßen 62 und 84 auf einer gemeinsamen Trasse verlaufen. Die Straße ist in einem teils schlechten Zustand, der Gehweg in Badelachen auch. Im Bereich des Gewerbegebiets fehlt er gänzlich. Seit 2005 wurde an einem Planfeststellungsverfahren gearbeitet, um den Ortseingang der Stadt Vacha verkehrstechnisch und auch optisch neu zu gestalten. Über das Bauvorhaben selbst gibt es eigentlich Konsens, über ein paar entscheidende Details hingegen nicht.