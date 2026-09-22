Bauverfahren: Grüne fordern schnelleres Bauen an Hochschulen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Landtagsfraktion der hessischen Grünen fordert schnellere Bauverfahren an den Hochschulen. "Bauen ist in Hessen und Deutschland zu langsam und zu teuer", sagte die hochschulpolitische Sprecherin, Nina Eisenhardt, in Wiesbaden. Sie forderte, dass Hochschulen mehr Entscheidungskompetenzen erhalten sollen. "Die Erfahrung zeigt, dass Bauvorhaben, die Hochschulen in Bauautonomie durchführen, oft schneller und kostengünstiger realisiert werden können, weil es weniger langwierige Abstimmungsschleifen gibt."