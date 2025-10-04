Das Rund der Stadträte war mit 14 von insgesamt 25 Ratsdamen und Ratsherren zwar nur mittelmäßig besetzt, doch in den Zuschauerreihen hatten immerhin gut 30 Besucher Platz genommen. Das Publikumsinteresse hing zum einen mit Maßnahmen am Platz Fontaine, zum anderen mit dem Umbau des Stadions am Walperloh zusammen, der im Brennpunkt der Sondersitzung stand. Als dann Ines Heimann vom Schmalkalder Hochbauamt und der Erfurter Sportstättenarchitekt Ralf Ludwig ihre Ausführungen abgeschlossen hatten, kam Applaus im Rathaussaal auf. „Sie bekommen ein Superklasse-Stadion, Typ B. In Thüringen gibt es nur zwei Stadien Typ A, in Erfurt und Jena“, sagte der für gute Laune sorgende Ludwig.