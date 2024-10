Weimar - Eine Weimarer Forschungsgruppe will selbstheilenden Beton entwickeln. Dafür sollen Kapseln in den Beton gemischt werden, die auf schädigende Stoffe wie etwa Chloride reagieren, wie die Baustoffingenieurin Luise Göbel von der Bauhaus-Universität sagte. Bei der Reaktion sollen Kristalle entstehen, die Mikrorisse im Beton wieder verschließen. Außerdem solle die Bewehrung - also meist eingegossener Stahl - so besser vor Chloriden geschützt werden.