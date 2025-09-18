Während sich der Pkw-Verkehr rund um die Baustelle schlängelt, haben zumindest die Bauleute der Firma Strabag, die im Auftrag des Wasser- und Abwasserverbandes Ilmenau in der Straße arbeiten, gute Nachrichten: Trotz etwas verspätetem Baustart liegt man im Plan: Die Kanalbauarbeiten im ersten Bauabschnitt sind abgeschlossen, in der nächsten Woche stehe die Umbindung der Häuser in Sachen Trinkwasseranschluss bevor. Mittwoch könnte mit den Gräben für die E-Kabel und den Breitbandausbau begonnen werden.