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Baustellen und Co. Wo es im Ilm-Kreis auf den Straßen klemmt

Wo wird auf den Straßen im Ilm-Kreis und im angrenzenden Kreis Saalfeld-Rudolstadt gebaut, wo müssen sich Autofahrer auf Behinderungen einstellen? Unsere Übersicht zeigt es.

Baustellen und Co.: Wo es im Ilm-Kreis auf den Straßen klemmt
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Auf den Straßen wird gebaut. Foto: /Ralf Hirschberger

Auf den Straßen im Ilm-Kreis und im benachbarten Kreis Saalfeld-Rudolstadt wird auch in der kommenden Woche an zahlreichen Orten gebaut. Unsere Übersicht zeigt, wo sich Autofahrer auf Behinderungen einstellen müssen.

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Diese Verkehrsbehinderungen gibt es in Ilmenau und den Ortsteilen:

Oehrenstöcker Straße, Vollsperrung.

L 1141 Abzw. K 58 Dreiherrenstein, Vollsperrung 22. 10.

Gräfinau, Hinter den Gärten, Vollsperrung.

Ilmtalradweg, Bereich Homburger Platz bis Schleusinger Allee, Vollsperrung.

Roda, Triniusstraße, Radweg, Vollsperrung.

Unterpörlitz, Ahornallee, Vollsperrung.

Manebach, Schöffenhausstraße, Vollsperrung.

Möhrenbach, Neue Straße/Uferstraße, Vollsperrung.

Ilmenau, Bahndamm, Vollsperrung.

Ilmenau, Humboldtstraße, Vollsperrung.

Ilmenau, Herderstraße/Waldstraße, Vollsperrung.

Ilmenau, Homburger Platz, naturnahe Umgestaltung.

Ilmenau, Robert-Bosch-Ring, Vollsperrung

Gehren, Finnlandsiedlung, Vollsperrung.

Ilmenau, Langewiesener Straße, geänderte Verkehrsführung.

Gehren, Fußgängerweg zwischen Bergstraße Nord und Johannesstraße, Vollsperrung.

Ortsverbindung Roda – Elgersburg, Verkehrsregelung mit Ampel.

Diese Verkehrsbehinderungen gibt es im Ilm-Kreis:

Allersdorf, Haus-Nr. 23 bis 25, Vollsperrung.

Altenfeld, Bergstraße 54 – 66, Vollsperrung.

Geschwenda, Neue Sorge, Vollsperrung.

Großbreitenbach, Krankenhausstraße, Vollsperrung.

Herschdorf, Lange-Berg-Straße, Vollsperrung.

Holzhausen, Am Lämmerberg auf Höhe Haus-Nr. 2, Vollsperrung.

Neustadt, Rennsteigstraße, Vollsperrung.

Niederwillingen, Alte Schulstraße 9 – 11, Zum Hofgrath und Jürgen-Iffland-Straße, An der Schäferei, Vollsperrung.

Oberwillingen, Pfarrberg, Zum Willinger Berg, Vollsperrung.

Stadtilm, Am Andreasberg (auf Höhe Haus-Nr. 2), Vollsperrung.

Wildenspring, Junkertalstraße, Bereich Haus-Nr. 49 b in Richtung Haus-Nr. 51 und ab Haus-Nr. 61 in Richtung Haus-Nr. 59 c, Vollsperrung.

Im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

B 85 Rudolstadt, Lengefeldstraße im Bereich Abzweig Debrastraße bis einschließlich An der Pörze, Vollsperrung.

B 85/88 Ortsumfang Schwarza/Volkstedt, Vollsperrung.

B 281 Saalfeld, Rudolstädter Straße im Bereich Siechenbach, Vollsperrung.

L 1098 Gräfenthal, Gebersdorfer Straße (Baufortführung aus 2025), Vollsperrung.

L 1100 OD Lothra, Vollsperrung.

L 1145 zwischen Unterweißbach und Oberweißbach, Vollsperrung.

K 156 Marktgölitz, Ortsstraße 3 – 85 (Richtung Limbach), Vollsperrung.

K 181 Kaulsdorf, Könitzer Straße bei Nr. 1, Vollsperrung.

Quellen: Pressemitteilungen des Verkehrsamtes Ilm-Kreis und Kreis Saalfeld-Rudolstadt.

Alle Angaben ohne Gewähr.