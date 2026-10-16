Baustellen und Co.: Wo es im Ilm-Kreis auf den Straßen klemmt

Auf den Straßen im Ilm-Kreis und im benachbarten Kreis Saalfeld-Rudolstadt wird auch in der kommenden Woche an zahlreichen Orten gebaut. Unsere Übersicht zeigt, wo sich Autofahrer auf Behinderungen einstellen müssen.
Wo wird auf den Straßen im Ilm-Kreis und im angrenzenden Kreis Saalfeld-Rudolstadt gebaut, wo müssen sich Autofahrer auf Behinderungen einstellen? Unsere Übersicht zeigt es.
Auf den Straßen im Ilm-Kreis und im benachbarten Kreis Saalfeld-Rudolstadt wird auch in der kommenden Woche an zahlreichen Orten gebaut. Unsere Übersicht zeigt, wo sich Autofahrer auf Behinderungen einstellen müssen.
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Oehrenstöcker Straße, Vollsperrung.
L 1141 Abzw. K 58 Dreiherrenstein, Vollsperrung 22. 10.
Gräfinau, Hinter den Gärten, Vollsperrung.
Ilmtalradweg, Bereich Homburger Platz bis Schleusinger Allee, Vollsperrung.
Roda, Triniusstraße, Radweg, Vollsperrung.
Unterpörlitz, Ahornallee, Vollsperrung.
Manebach, Schöffenhausstraße, Vollsperrung.
Möhrenbach, Neue Straße/Uferstraße, Vollsperrung.
Ilmenau, Bahndamm, Vollsperrung.
Ilmenau, Humboldtstraße, Vollsperrung.
Ilmenau, Herderstraße/Waldstraße, Vollsperrung.
Ilmenau, Homburger Platz, naturnahe Umgestaltung.
Ilmenau, Robert-Bosch-Ring, Vollsperrung
Gehren, Finnlandsiedlung, Vollsperrung.
Ilmenau, Langewiesener Straße, geänderte Verkehrsführung.
Gehren, Fußgängerweg zwischen Bergstraße Nord und Johannesstraße, Vollsperrung.
Ortsverbindung Roda – Elgersburg, Verkehrsregelung mit Ampel.
Diese Verkehrsbehinderungen gibt es im Ilm-Kreis:
Allersdorf, Haus-Nr. 23 bis 25, Vollsperrung.
Altenfeld, Bergstraße 54 – 66, Vollsperrung.
Geschwenda, Neue Sorge, Vollsperrung.
Großbreitenbach, Krankenhausstraße, Vollsperrung.
Herschdorf, Lange-Berg-Straße, Vollsperrung.
Holzhausen, Am Lämmerberg auf Höhe Haus-Nr. 2, Vollsperrung.
Neustadt, Rennsteigstraße, Vollsperrung.
Niederwillingen, Alte Schulstraße 9 – 11, Zum Hofgrath und Jürgen-Iffland-Straße, An der Schäferei, Vollsperrung.
Oberwillingen, Pfarrberg, Zum Willinger Berg, Vollsperrung.
Stadtilm, Am Andreasberg (auf Höhe Haus-Nr. 2), Vollsperrung.
Wildenspring, Junkertalstraße, Bereich Haus-Nr. 49 b in Richtung Haus-Nr. 51 und ab Haus-Nr. 61 in Richtung Haus-Nr. 59 c, Vollsperrung.Im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt
B 85 Rudolstadt, Lengefeldstraße im Bereich Abzweig Debrastraße bis einschließlich An der Pörze, Vollsperrung.
B 85/88 Ortsumfang Schwarza/Volkstedt, Vollsperrung.
B 281 Saalfeld, Rudolstädter Straße im Bereich Siechenbach, Vollsperrung.
L 1098 Gräfenthal, Gebersdorfer Straße (Baufortführung aus 2025), Vollsperrung.
L 1100 OD Lothra, Vollsperrung.
L 1145 zwischen Unterweißbach und Oberweißbach, Vollsperrung.
K 156 Marktgölitz, Ortsstraße 3 – 85 (Richtung Limbach), Vollsperrung.
K 181 Kaulsdorf, Könitzer Straße bei Nr. 1, Vollsperrung.
Quellen: Pressemitteilungen des Verkehrsamtes Ilm-Kreis und Kreis Saalfeld-Rudolstadt.
Alle Angaben ohne Gewähr.