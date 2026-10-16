Baustellen und Co.: Wo es im Ilm-Kreis auf den Straßen klemmt

Ilmenau, Bahndamm, Vollsperrung.

Ilmenau, Humboldtstraße, Vollsperrung.

Ilmenau, Herderstraße/Waldstraße, Vollsperrung.

Ilmenau, Homburger Platz, naturnahe Umgestaltung.

Ilmenau, Robert-Bosch-Ring, Vollsperrung

Gehren, Finnlandsiedlung, Vollsperrung.

Ilmenau, Langewiesener Straße, geänderte Verkehrsführung.

Gehren, Fußgängerweg zwischen Bergstraße Nord und Johannesstraße, Vollsperrung.

Ortsverbindung Roda – Elgersburg, Verkehrsregelung mit Ampel.

Diese Verkehrsbehinderungen gibt es im Ilm-Kreis:

Allersdorf, Haus-Nr. 23 bis 25, Vollsperrung.

Altenfeld, Bergstraße 54 – 66, Vollsperrung.

Geschwenda, Neue Sorge, Vollsperrung.

Großbreitenbach, Krankenhausstraße, Vollsperrung.

Herschdorf, Lange-Berg-Straße, Vollsperrung.

Holzhausen, Am Lämmerberg auf Höhe Haus-Nr. 2, Vollsperrung.

Neustadt, Rennsteigstraße, Vollsperrung.

Niederwillingen, Alte Schulstraße 9 – 11, Zum Hofgrath und Jürgen-Iffland-Straße, An der Schäferei, Vollsperrung.

Oberwillingen, Pfarrberg, Zum Willinger Berg, Vollsperrung.

Stadtilm, Am Andreasberg (auf Höhe Haus-Nr. 2), Vollsperrung.

Wildenspring, Junkertalstraße, Bereich Haus-Nr. 49 b in Richtung Haus-Nr. 51 und ab Haus-Nr. 61 in Richtung Haus-Nr. 59 c, Vollsperrung.

Im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

B 85 Rudolstadt, Lengefeldstraße im Bereich Abzweig Debrastraße bis einschließlich An der Pörze, Vollsperrung.

B 85/88 Ortsumfang Schwarza/Volkstedt, Vollsperrung.

B 281 Saalfeld, Rudolstädter Straße im Bereich Siechenbach, Vollsperrung.

L 1098 Gräfenthal, Gebersdorfer Straße (Baufortführung aus 2025), Vollsperrung.

L 1100 OD Lothra, Vollsperrung.

L 1145 zwischen Unterweißbach und Oberweißbach, Vollsperrung.

K 156 Marktgölitz, Ortsstraße 3 – 85 (Richtung Limbach), Vollsperrung.

K 181 Kaulsdorf, Könitzer Straße bei Nr. 1, Vollsperrung.

Quellen: Pressemitteilungen des Verkehrsamtes Ilm-Kreis und Kreis Saalfeld-Rudolstadt.

Alle Angaben ohne Gewähr.