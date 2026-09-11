 
Region
Blaulicht
Meinung
Sport
Genuss & Freizeit
Bei uns daheim
Deutschland & Welt
Wirtschaft & Finanzen
Gesellschaft
  2. Region
  4. Ilmenau

  6. Wo es im Ilm-Kreis auf den Straßen klemmt

Baustellen und Co. Wo es im Ilm-Kreis auf den Straßen klemmt

Wo wird auf den Straßen im Ilm-Kreis und im angrenzenden Kreis Saalfeld-Rudolstadt gebaut, wo müssen sich Autofahrer auf Behinderungen einstellen? Unsere Übersicht zeigt es.

Baustellen und Co.: Wo es im Ilm-Kreis auf den Straßen klemmt
1
Auf den Straßen wird gebaut. Foto: /Ralf Hirschberger

Auf den Straßen im Ilm-Kreis und im benachbarten Kreis Saalfeld-Rudolstadt wird auch in der kommenden Woche an zahlreichen Orten gebaut. Unsere Übersicht zeigt, wo sich Autofahrer auf Behinderungen einstellen müssen. Diese Verkehrsbehinderungen gibt es In Ilmenau und den Ortsteilen:
 

Nach der Werbung weiterlesen

Am Markt/Obertorstraße, Vollsperrung und Halteverbot

Bücheloher Straße, halbseitige Sperrung zwischen Ilmwerk und Kreisel Autobahnauffahrt.

Bahnhof/Busbahnhof Ilmenau, Verkehrsraumeinschränkungen.

Gehren, Fußgängerweg zwischen Bergstraße Nord und Johannesstraße, Vollsperrung.

Ortsverbindung OT Roda – Elgersburg, Verkehrsregelung mit Ampel.


Im Ilm-Kreis


Allersdorf, Haus-Nr. 23 bis 25, Vollsperrung.

Elgersburg,Steigerstraße, Vollsperrung.

Geschwenda, Neue Sorge, Zum Kammberg, Vollsperrung.

Niederwillingen, Alte Schulstraße zwischen Haus-Nr. 8 und 10, Vollsperrung.

Neustadt, Rennsteigstraße, Vollsperrung.

Riechheim, Weißendornweg, Ebereschenhof, Am Obstgarten, Lindenstraße, Buchenhof, Ahornhof, Forsythienhof, Vollsperrung.

Rockhausen, Berggasse, Vollsperrung.

Stadtilm, Feldstraße, Kirchtalstraße, An der Vogelstange, Am Andreasberg, Hinterm Schloss 11 – 11f, Hauptstraße, Güldene Aue, Vollsperrung.

Wildenspring, Junkertalstraße von Haus-Nr. 49 b bis Haus-Nr. 51, Vollsperrung.

Im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

B 85 Rudolstadt, Lengefeldstraße im Bereich Abzweig Burgstraße bis einschließlich An der Pörze, Vollsperrung.

B 85/88 Ortsumfahrung Schwarza, Volkstedt, Vollsperrung der Richtungsfahrbahn nach Rudolstadt.

B 281 Saalfeld, Rudolstädter Straße im Bereich Siechenbach, Vollsperrung.

L 1098 Gräfentha l, Gebersdorfer Straße (Baufortführung aus 2025), Vollsperrung.

L 1100 Lothra, Ortsdurchfahrt, Vollsperrung.

L 1145 zwischen Unterweißbach und Oberweißbach, Vollsperrung.
 

Die Angaben beziehen sich auf Pressemitteilungen des Verkehrsamtes des Ilm-Kreises und des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt. Alle Angaben ohne Gewähr.