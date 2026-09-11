Baustellen und Co.: Wo es im Ilm-Kreis auf den Straßen klemmt

Wo wird auf den Straßen im Ilm-Kreis und im angrenzenden Kreis Saalfeld-Rudolstadt gebaut, wo müssen sich Autofahrer auf Behinderungen einstellen? Unsere Übersicht zeigt es.
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Am Markt/Obertorstraße, Vollsperrung und Halteverbot
Bücheloher Straße, halbseitige Sperrung zwischen Ilmwerk und Kreisel Autobahnauffahrt.
Bahnhof/Busbahnhof Ilmenau, Verkehrsraumeinschränkungen.
Gehren, Fußgängerweg zwischen Bergstraße Nord und Johannesstraße, Vollsperrung.
Ortsverbindung OT Roda – Elgersburg, Verkehrsregelung mit Ampel.
Allersdorf, Haus-Nr. 23 bis 25, Vollsperrung.
Elgersburg,Steigerstraße, Vollsperrung.
Geschwenda, Neue Sorge, Zum Kammberg, Vollsperrung.
Niederwillingen, Alte Schulstraße zwischen Haus-Nr. 8 und 10, Vollsperrung.
Neustadt, Rennsteigstraße, Vollsperrung.
Riechheim, Weißendornweg, Ebereschenhof, Am Obstgarten, Lindenstraße, Buchenhof, Ahornhof, Forsythienhof, Vollsperrung.
Rockhausen, Berggasse, Vollsperrung.
Stadtilm, Feldstraße, Kirchtalstraße, An der Vogelstange, Am Andreasberg, Hinterm Schloss 11 – 11f, Hauptstraße, Güldene Aue, Vollsperrung.
Wildenspring, Junkertalstraße von Haus-Nr. 49 b bis Haus-Nr. 51, Vollsperrung.Im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt
B 85 Rudolstadt, Lengefeldstraße im Bereich Abzweig Burgstraße bis einschließlich An der Pörze, Vollsperrung.
B 85/88 Ortsumfahrung Schwarza, Volkstedt, Vollsperrung der Richtungsfahrbahn nach Rudolstadt.
B 281 Saalfeld, Rudolstädter Straße im Bereich Siechenbach, Vollsperrung.
L 1098 Gräfentha l, Gebersdorfer Straße (Baufortführung aus 2025), Vollsperrung.
L 1100 Lothra, Ortsdurchfahrt, Vollsperrung.
L 1145 zwischen Unterweißbach und Oberweißbach, Vollsperrung.
Die Angaben beziehen sich auf Pressemitteilungen des Verkehrsamtes des Ilm-Kreises und des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt. Alle Angaben ohne Gewähr.