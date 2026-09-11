Baustellen und Co.: Wo es im Ilm-Kreis auf den Straßen klemmt

Auf den Straßen im Ilm-Kreis und im benachbarten Kreis Saalfeld-Rudolstadt wird auch in der kommenden Woche an zahlreichen Orten gebaut. Unsere Übersicht zeigt, wo sich Autofahrer auf Behinderungen einstellen müssen. Diese Verkehrsbehinderungen gibt es In Ilmenau und den Ortsteilen:

