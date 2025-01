Vor dem Hintergrund des Einsturzes der Carolabrücke in Dresden und der Sperrung der Elbbrücke in Bad Schandau sei der Zustand der Brücken an Bundes- und Landstraßen stärker in den Fokus gerückt, hieß es aus dem Infrastrukturministerium. In insgesamt 65 Bauwerken im Freistaat sei der sogenannte "Hennigsdorfer Spannstahl" verbaut, der auch in den genannten Brücken genutzt wurde. Mit aktuell 17 davon befassten sich die Ingenieure nun vertieft - unter anderem würden diese Brücken nun häufiger besichtigt, zudem seien Sonderprüfungen angesetzt worden.