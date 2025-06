Die bis 31. Juli angesetzte Vollsperrung der Bundesstraße 89 im Bereich der Ortsumgehung Sonneberg stößt in der regionalen Wirtschaft auf wenig Zustimmung. Zwar halten Landratsamt und das beim Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr für Südthüringen zuständige Referat die Sanierung der Fahrbahn für dringend notwendig. Doch vielen Unternehmen ist bange. Befürchtet werden massive Auswirkungen, was die Erreichbarkeit der Betriebe durch Mitarbeiter und den An- und Abtransport von Waren anbelangt.