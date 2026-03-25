Bei diesen hohen Spritpreisen kommt Freude auf: Nach dem 30. März müssen sich Verkehrsteilnehmer in und um Schmalkalden auf zahlreiche Baustellen, Sperrungen und Umleitungen einstellen. Die Maßnahmen betreffen mehrere zentrale Verkehrsachsen und werden teilweise parallel durchgeführt. Wie Bürgermeister Thomas Kaminski am Montagabend im Stadtrat erläuterte, habe man versucht, einen Großteil der Bauarbeiten in die Osterferien zu legen, vor allem wegen des Schülerverkehrs. Einige Anträge seien auch abgelehnt worden, sonst wäre das Chaos perfekt gewesen. „Wir versuchen, alle Vorhaben so geschickt wie möglich zu koordinieren.“ Ein Blick auf die geplanten Arbeiten zeigt das Ausmaß der Eingriffe.