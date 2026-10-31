Die Baustelle am Schmalkalder Gymnasium bleibt länger bestehen als geplant. Die Arbeiten an der Teichstraße und der Geschwister-Scholl-Straße ziehen sich nun bis Mittwoch, 4. November, hin. Das teilt die Stadtverwaltung am Freitag mit. Einen Grund für die Verzögerung nennt sie in ihrer Mitteilung nicht. Außerdem kündigt sie eine knapp zweiwöchige Sperrung des Parkplatzes am Erbschen Garten an.