Baustellen: Flughafen München tagelang nicht mit Bahn erreichbar

München (dpa/lby) - Der Münchner Flughafen wird für mehrere Tage nicht mit der S-Bahn und dem Regionalexpress aus Nürnberg erreichbar sein. Wegen Bauarbeiten enden die Züge zum zweitgrößten deutschen Airport schon an der vorletzten Haltestelle am Besucherpark, wie die Bahn und die Stadt München informieren. Der aus Nürnberg kommende RE22 endet schon in Freising. Die Sperrung beginnt am späten Montagabend um 22.30 Uhr und soll am frühen Freitagmorgen um 3.40 Uhr enden. Fluggäste und Mitarbeiter müssen in der Zwischenzeit am Besucherpark in Ersatzbusse umsteigen.