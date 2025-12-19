Zahlen, Zeitpläne und jede Menge Zukunftsfragen bestimmten die Dezembersitzung des Gemeinderats Föritztal. Mit Spannung verfolgten die Räte die Ausführungen von Bernd Hubner, Geschäftsführer der Sonneberger Wasserwerke. Er präsentierte das fortgeschriebene Investitionsprogramm für 2026 sowie das Investitionskonzept – wobei Letzteres faktisch vor allem für die Jahre 2026 und 2027 belastbar ist. Allgemein werden Investitionskonzepte für eine Zeitdauer von zehn Jahren erstellt.