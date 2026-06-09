Etwas Vorstellungskraft braucht es schon, um zu erahnen, wie in rund neun Wochen Kinder durch die neue Kita „Sonnenschein“ in Gehren wuseln sollen. Denn bei der Besichtigung der Baustelle mit den Mitgliedern des Ilmenauer Bauausschusses zeigte sich: Hier ist noch ein wenig zu tun. Einige Wände werden noch verspachtelt, Decken noch fertig abgehangen und auch in den Bereichen Elektro und Sanitär fehlen zumindest noch Restarbeiten. Alexander Grube, stellvertretender Leiter des Amtes für Gebäude und Liegenschaften, ist aber mehr als zuversichtlich, dass man rechtzeitig mit allem fertig wird. Rechtzeitig, das meint den 17. August, wenn der Betrieb in der Einrichtung aufgenommen werden soll.