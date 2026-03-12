Erfurt (dpa/th) - Autofahrer müssen sich in diesem Jahr auf einige Großbaustellen auf den Thüringer Autobahnen einstellen. "Wir bauen nicht unter Vollsperrung, sondern immer unter laufendem Verkehr", betonte der Erfurter Außenstellenleiter der Autobahn GmbH des Bundes, Danko Knothe. Rund 100 Millionen Euro will das Unternehmen in diesem Jahr im Freistaat investieren. Im Fokus stehen dabei umfangreiche Fahrbahnerneuerungen auf der A4 und der A71, die Sanierung von Tunneln sowie der Neubau zweier Rastanlagen. Die Verkehrseinschränkungen durch die Baustellen sollen so gering wie möglich gehalten werden. Ein Überblick über die wichtigsten Arbeiten: