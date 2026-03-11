Verkehr: Mehrere Großbaustellen auf A4 und A71 in Aussicht

A71 Sangerhausen-Schweinfurt

Zwischen den Anschlussstellen Artern und Heldrungen wurde bereits damit begonnen, die Baustelle einzurichten. Ab Mitte April werden dann dort unter anderem Fahrbahnschäden behoben. Bis Ende dieses Jahres ist auf dem 5,7 Kilometer langen Abschnitt mit Einschränkungen zu rechnen. Zunächst wird der Verkehr Richtung Sangerhausen über die Fahrbahn Schweinfurt geleitet. Der Verkehr fließt in der Baustelle jeweils einspurig. Zeitweise müsse auch die Anschlussstelle Artern und die Rastanlagen Hohe Schrecke gesperrt werden. Rund 24 Millionen Euro werden in diesem Jahr für die dortige Fahrbahnerneuerung aufgewendet. Auch die Rastanlagen Hohe Schrecke sollen erneuert werden und mehr Lkw-Stellplätze erhalten.