Klar, bei diesem Besuch geht es in erster Linie um den Sanierungsstau in der Werratal-Kaserne. Vor den Corona-Jahren wurde er noch mit 50 Millionen Euro beziffert. Mittlerweile sind es 111 Millionen Euro, die in die in den 1970er-Jahren für die NVA errichtete Kaserne gesteckt werden sollen. Doch Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) will mit seinem Antrittsbesuch auch ein Zeichen setzen. „Die, die sich für unsere Sicherheit einsetzen, haben unsere volle Unterstützung verdient“, sagt er bei seinem Statement vor einem Schützenpanzer, neben ihm stehen Kommandeur Jan Cihar und Bad Salzungens Bürgermeister Klaus Bohl.