In dem neuen Museum am Kulturforum, das "berlin modern" heißen soll, und in der benachbarten Neuen Nationalgalerie soll in Zukunft die Sammlung zur Kunst des 20. Jahrhunderts ausgestellt werden. Der Entwurf für das Gebäude stammt vom Schweizer Architekturbüro Herzog & de Meuron, das auch die Hamburger Elbphilharmonie entworfen hatte.