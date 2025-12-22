Dass es so schnell geht, hat wohl niemand gedacht, doch die Baustelle an der Marktecke zur Schwarzburger Straße ist verschwunden. Erst einmal.
Baustelle Marktkarree Eisfeld Wieder freie Fahrt zum Markt
Katja Kempter 22.12.2025 - 08:00 Uhr
Die Durchfahrt von der Schwarzburger Straße zum Marktplatz in Eisfeld ist wieder frei, die Baustelle Geschichte. Jedenfalls für dieses Jahr. Und danach?
