In der Schleusinger Burgstraße verwirklicht die Arbeiterwohlfahrt „Alten-, Jugend- und Sozialhilfe“ (Awo AJS) ein lang geplantes Projekt. Sie ist Bauherrin des Sozialen Wohnungsbaus im Herzen der Stadt. Das Bauprojekt hält Schleusingen weiter auf Trab. Der Schneefall und die Temperaturen haben allerdings den Ablauf im Januar durcheinandergewirbelt. Denn eigentlich sollte die Straße in diesem Zeitraum für den Verkehr komplett gesperrt sein. Darauf hatten sich alle Beteiligten noch vor Weihnachten 2025 geeinigt.