Dieser Tage ist der Föritztaler Ortsteil Rotheul stärker befahren als sonst. Grund dafür sind Bauarbeiten an Kanal- und Trinkwasserleitungen an der Rotheuler Straße (K27/K37), die seit Anfang März in Lindenberg laufen. Die Sperrung reicht von der Kreuzung Lindengasse bis zum Ortsausgang Lindenberg und soll nach aktuellem Stand bis voraussichtlich 30. Juni andauern. Die ausgeschilderte Umleitung führt über Neuhaus-Schierschnitz und Burggrub in Richtung Mostholz nach Rotheul sowie in der Gegenrichtung. Und genau bei der Beschilderung äußern sich Probleme. So zumindest wenn es nach einem Anwohner aus Rotheul geht.