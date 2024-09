Ist da was los auf der Rewe Baustelle in der Coburger Straße in Eisfeld? Gibt es Probleme? Zumindest die Gerüchteküche brodelt. So soll ein Bauunternehmen in Zahlungsschwierigkeiten sein und es zu einem Bauverzug gekommen sein. Dieses Thema wurde bereits auf einer Stadtratssitzung in der Werrastadt aus der Bürgerschaft heraus angesprochen. „Freies Wort“ hat bei den Verantwortlichen zur Bausituation nachgefragt. Bei einem Vor-Ort-Termin kam die Heimatzeitung mit der Leiterin des Rewe-Marktes Susan Greth und dem Projektleiter Bau Torsten Müller ins Gespräch. Generalunternehmer ist die Henkel Bau GmbH aus Floh-Seligenthal.