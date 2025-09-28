Über das Wochenende ging zwischen dem Sonneberger Stadtteil Blechhammer und Neuhaus am Rennweg auf den Gleisen nichts mehr. Passagiere der Südthüringenbahn mussten zwischen Freitag und Sonntag auf den Schienenersatzverkehr umsteigen. Bestenfalls vom Bus aus war zu sehen, warum die Bahn drei Tage lang pausieren musste. Über den Ausfall der Shuttles und den Schienenersatzverkehr hatte in der vergangenen Woche die Südthüringenbahn als Streckenbetreiber informiert.