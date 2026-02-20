Die Walldorfer Werra-Brücke wurde mit Spannbeton errichtet. Damit gehört sie zu jenen Bauwerken, an denen der sogenannte Beton-Krebs frisst und massive Schäden verursachen kann. Seit 2021 stand die Werra-Brücke deshalb unter schalltechnischer Beobachtung. Dabei registrierten die Prüfer 2024 ein Signal, das auf den Riss eines Spanngliedes hindeuten könnte. Zuletzt wurde die Brücke deshalb im halbjährlichen Rhythmus überwacht. Kurzum: Die zahlreichen Risse an der Unterseite sowie am Widerlager des Bauwerks und weitere Schäden weisen daraufhin, dass sich die Lebenszeit der Werra-Brücke ihrem Ende nähert.